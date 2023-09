Hildmann: «Weiß nicht, ob Thomas Tuchel sechsmal wechselt»

Sascha Hildmann - Münsters Trainer Sascha Hildmann (l) diskutiert mit dem Linienrichter. - Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Münsters Trainer Sascha Hildmann hofft auch ohne Wechselfehler von Bayern-Coach Thomas Tuchel auf eine Sensation im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München. «Ich weiß nicht, ob Thomas Tuchel sechsmal wechselt, aber natürlich gibt es Wunder immer wieder. Im Fußball ist alles möglich», sagte Hildmann mit einem Lächeln am Montag. Der 51-Jährige spielte damit auf die Pokalpartie seiner Mannschaft vor zwei Jahren gegen den VfL Wolfsburg an. Weil der damalige Wolfsburger Coach Mark van Bommel sechsmal gewechselt hatte, wurde das Spiel für Preußen Münster gewertet.

Gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister fordert Hildmann an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) von seinem Drittliga-Team nicht nur einen engagierten Auftritt in der Defensive. «Ich will schon, dass wir mutig sind, dass wir Eins-Gegen-Eins-Situationen suchen, wenn wir den Ball mal geklaut haben», sagte er vor dem Erstrundenspiel. «Wir wollen uns ganz, ganz teuer verkaufen.»

