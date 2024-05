Hierhaben unsere Leser das Wort

Sollte Name noch sein?

Zum Artikel „Weitere Kommunen lassen Schulnamen überprüfen“ vom 14. Mai:

„In Traunreut gibt es die Johann-Hinrich-Wichern-Straße. In Nummer 7 ist die Kinderkrippe

untergebracht. In einem Buch ,Schläge im Namen des Herrn‘ wird J. H. Wichern als Begründer evangelischer ,Rettungshäuser‘ beschrieben. Er hatte den Erziehern ans Herz gelegt, dass die Strafe in die christliche Erziehung hinein gehörte, dass Strafe und Lohn Offenbarungen der göttlichen Gerechtigkeit sind. Er kujonierte selbst Acht- und Neunjährige wegen ihrer ,Unreinlichkeit‘ mit härtesten körperlichen...