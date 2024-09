Hier warnt der Wetterdienst vor starken Gewittern in der Nacht zum Montag

Nach einem Wochenende mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) gegen Sonntagabend Regen und Gewitter – sowie Unwetter.









Bereits ab Mittag sind laut der Vorhersage erste vereinzelte Gewitter in Unterfranken möglich, ab dem Nachmittag bis in die Nacht setzen sich von Südwesten dann mit Gewittern durchsetzte Starkregenfälle durch.





Starkregen mit teils bis zu 80 Litern pro Quadratmeter





Die Meteorologinnen und Meteorologen des DWD haben auch Unwetter vorausgesagt. Bei Gewittern sind demnach lokal heftiger Starkregen mit Mengen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel und Böen um die 60 Kilometer pro Stunde möglich. Vereinzelt kann es vor allem südlich der Donau und in der Oberpfalz in der Nacht auch zu schweren Sturmböen um die 95 Kilometer pro Stunde kommen. Bis zum Morgen kann es unabhängig von Gewittern teils auch Starkregen mit Mengen bis zu 50 Litern pro Quadratmeter geben, lokal auch bis zu 80 Litern in wenigen Stunden.





Hier gelten amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes





In folgenden Regionen warnt der DWD ab 22 Uhr vor starken Gewittern mit Niederschlagsmengen von bis zu 35 Litern pro Quadratmetern in sechs Stunden sowie Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern:



NIEDERBAYERN

- Deggendorf

- Regen

- Straubing-Bogen und Straubing

- Landshut

- Dingolfing-Landau

- Kelheim



OBERPFALZ

- Cham

- Regensburg

- Schwandorf

- Neumarkt i.d. Oberpfalz



OBERBAYERN

- Eichstätt

- Neuburg-Schrobenhausen

- Pfaffenhofen a.d. Ilm

- Ingolstadt



Schwaben

- Aichach-Friedberg

- Augsburg



In diesen oberbayerischen Landkreisen warnt der Unwetterdienst vor Sturmböen oberhalb von 1500 Metern mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern ab 23 Uhr:

- Traunstein

- Berchtesgadener Land

- Rosenheim



Die neue Woche startet mit deutlich kühleren Temperaturen mit Höchstwerten von 17 bis 21 Grad. Es bleibt weiter bewölkt und regnerisch. Vereinzelt kann es laut Wetterdienst auch kurz gewittern.

− dpa/dao