Hier haben unsere Leser das Wort

Wendehals Söder

Zum Artikel „Söder erwägt Fusionsreaktor in Niederbayern“ vom 12. Februar:



„Man hält es nicht für möglich. Da gab es allein im Jahr 2024 einen Zubau von 16 000 Megawatt an Photovoltaik-Anlagen; das entspricht einer Leistung von zehn großen AKW. Die Stromversorgung durch Sonne und den in Bayern unter Söder sträflich vernachlässigten Wind ist also problemlos möglich, wenn nur endlich die überfälligen Investitionen in Netze und Speicher erfolgen. Atom-Fan Söder aber will ebenso wie Kanzlerkandidat Merz das nicht zur Kenntnis nehmen und die, Gott sei Dank, endlich...