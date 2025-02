Hier haben unsere Leser das Wort

Schämt euch

Zum Artikel „Bundestagsfinale wird zu Abrechnung“ vom 12. Februar:

„Also mal ehrlich Leute, was sollte denn das sein? (...) Da wurde die letzte Bundestagssitzung vor den Neuwahlen mal wieder zur Abrechnung genutzt, wohl auch, um unentschlossene Wähler auf Kurs zu bringen. Wenn jemand von euch glaubt, dass so etwas die Wähler beeindruckt, dann kann ich euch hiermit sagen: Nein, haltet doch die Menschen nicht für so dumm. Am besten wird es sein, wenn der Kuppelbau geschlossen wird und dafür ein großes Bierzelt aufgebaut wird. Da könnt ihr dann rumbrüllen, euch gegenseitig...