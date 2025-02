Hier haben unsere Leser das Wort

Die Anfänge übersehen

Zur Berichterstattung über die Demonstrationen gegen Union und AfD:

„Da demonstrieren Tausende in Berlin gegen Rechts und gleichzeitig lässt man antisemitische Demos in der gleichen Stadt praktisch unbeantwortet. Keiner der Protagonisten, die richtigerweise auf die Gefahr von Rechts hinweisen, schreit auf, wenn Demonstranten in Berlin jedem Juden den Tod wünschen. Eine Schande, eine Doppelmoral ohnegleichen. Man kann über die Ereignisse im Bundestag in der letzten Woche denken, was man will, man kann demonstrieren und schimpfen, aber genauso groß wie die Gefahr von...