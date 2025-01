Hier haben unsere Leser das Wort

Nicht zu übertreffen

Zum Artikel „Trump startet Rachefeldzug gegen Justiz“ vom 28. Januar:

„Ein verurteilter Verbrecher im Cowboy-Staat Amerika entlässt rechtskräftig Justizbeamte, die ihren Job machten. Was in diesem Land passiert, ist an Diktatur und Machtgier nicht zu übertreffen, erinnert mich an Länder wie Türkei, Russland usw., wo Gegner radikal verfolgt werden. Bei Trump nenne ich das Rachefeldzug der Demokratie.“

Lorenz SchöffmannMoos





Außer Rand und Band

Zur Berichterstattung über das AfD-Wahlprogramm:

„Ach, früher war doch alles viel besser. Es gab viele Atomkraftwerke, die DM, kaum...