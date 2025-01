Hier haben unsere Leser das Wort

Nur Reden hilft

Zum Kommentar „Koa Schmarrn“ vom 23. Januar:



„Stefan Rammers Dialekt-Kommentar spricht mir aus dem Herzen. Nur bin ich skeptisch, ob der Minderheitenschutz etwas bewirkt. Auf meinen täglichen Spaziergängen komme ich oft an Schulen vorbei, wenn gerade der Unterricht beendet ist. Die Kinder und Jugendlichen sprechen meist ein affektiertes Hochdeutsch, das die Sprache junger Influencer nachahmt. Die Phase, als die Eltern ihre Kinder zum Hochdeutschsprechen anhielten, ist wohl längst abgelöst worden von einer Orientierung an ,Sozialen‘ Medien, die weit über das hinausgeht, was...