Hier haben unsere Leser das Wort

Woanders sparen

Zum Artikel „Sozialbeiträge: Streit um Habeck-Plan“ vom 14. Januar:



„Wirtschaftsminister Robert Habeck will Einnahmen aus Kapitalerträgen sozialversicherungspflichtig machen. Es gäbe genügend Sparmaßnahmen, wo unser Wirtschaftsminister einschreiten könnte. 50 Millionen Euro für Syrien. Einfach so mal den Geldkoffer aufgemacht. Für was soll das Geld verwendet werden? Wieder viel Geld für die Ukraine. Drei Milliarden Euro. Das sind 3000 Millionen, nur so zum Verständnis. 500 Millionen Euro gingen 2024 als Kindergeld ins Ausland (Quelle: Bundesarbeitsagentur). Bei mir stellt...