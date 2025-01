Hier haben unsere Leser das Wort

Klimawandel ist da

Zum Artikel „Aiwanger will kein fixes Datum mehr für Klimaneutralität“ vom 11. Januar:

„Geniale Idee, Herr Aiwanger, wir schaffen den Klimawandel einfach ab oder verschieben ihn zumindest mal auf später! Dann können alle, Industrie und Allgemeinheit, so weitermachen wie gehabt. Auch die in der gleichen Zeitungsausgabe wenige Seiten vorher dargestellten Daten von der drastisch angestiegenen Temperatur und der Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze gelten nicht für uns, stammen vielleicht sogar von einem anderen Stern. Derartiger Sarkasmus ist normalerweise nicht mein Stil,...