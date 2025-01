Hier haben unsere Leser das Wort

Braune Brühe

Zum Artikel „Grünes Licht für Kickl“ vom 8. Januar:



„Sie ist übergeschwappt, die braune Brühe aus Wien, und gelangt hoffentlich nicht flussaufwärts in unsere Gefilde. Vergessen die gestrigen Zusagen eines Stocker, einer politischen Karriere in der Alpenrepublik wegen, um auf das Stockerl zu kommen. Dieser Dammbruch mag auch uns treffen, wenn die Rechten ob einer Mehrheitsbildung hofiert werden. Der Zusammenhalt der Demokratie steht in Gefahr, nur um Regierungsfähigkeit zu erlangen. Sollten nun all die Exzesse ausgeblendet werden, um die Würde, den Anstand und die...