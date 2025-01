Hier haben unsere Leser das Wort

Rückgrat?

Zur Berichterstattung über den Syrien-Besuch von Annalena Baerbock:



„Die Repräsentanten der neuen syrischen Regierung zeigten durch ihre Verweigerung des Handschlags, wie viel ihnen die deutsche Außenministerin als Frau bedeutet. Getreu dem Koran: ,Keiner Frau die Hand zu reichen‘ – so wurde Frau Baerbock behandelt. Ähnliches ist Frau von der Leyen in der Türkei bei der Sitzordnung ebenfalls passiert. Da fragt man sich: Haben unsere Frauen kein Rückgrat? Frau Baerbock erklärt der ganzen Welt, wie die Probleme gelöst werden sollen und lässt den verweigerten Händedruck einfach so...