Hier haben unsere Leser das Wort

Gewissenlos

Zum Artikel „Musk begründet seinen Wahlaufruf für die AfD“ vom 30. Dezember:

„Wenn ein gewissenloser und unempathischer Egomane wie Musk so einen Wahlaufruf tätigt, dann bestimmt nicht, weil er es gut meint mit uns Deutschen, für die er ja nichts als Hohn und Geringschätzigkeit übrig hat, wie er in der Vergangenheit des Öfteren bewiesen hat. Ihm geht es nur und ausschließlich um Profit und Macht, und das leider oft genug mit Erfolg, so wie er in den USA von seiner gewiss nicht uneigennützigen Trump-Unterstützung profitierte und damit wieder viele Milliarden mehr im Säckel hat....