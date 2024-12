Hier haben unsere Leser das Wort

Gefahrenabwehr

Zum Artikel „Terror-Schock kurz vor Heiligabend“ vom 21./22. Dezember:

„Dieser unfassbare Terroranschlag wühlt die ganze Nation auf. Und wenn die Mutter des neunjährigen Magdeburg-Opfers André G. postet: ,Lasst meinen Teddybär um die Welt fliegen‘, kann ich nur noch weinen. Und mit 71 Jahren stelle ich mir zunehmend die Frage, wieso wir früher ohne Angst am öffentlichen Leben teilnehmen konnten und dies heute nicht mehr möglich ist und was künftig noch kommen wird? Was ist hier die letzten Jahre passiert, was ist falsch gelaufen und was muss getan werden, um gegenzusteuern?...