Hier haben unsere Leser das Wort

Aufgedrückt

Zum Artikel „Höhere Kassenbeiträge werden konkret“ vom 19. Dezember:

„Die Krankenkassen kosten die Bezieher von Grundrente circa 350 Euro, erstattet bekommen sie vom Staat circa 180 Euro. Wen wundert es, dass die Krankenkassen über hohe Kosten wettern? Diese Differenz von circa 170 Euro wird den Krankenkassen aufgedrückt und die verlangen jetzt von den Versicherten Zusatzkosten. Zusatzkosten, die der Staat ihnen aufgedrückt hat und nun der Versicherte zu zahlen hat.“

Wolfgang BurischBodenmais





Verantwortung

Zum Artikel „Bürgermeister aus Bad Griesbach bei Anhörung“ vom 18. Dezember:

„Man muss kein Freund von Herrn Fundke sein, aber eins steht mit Sicherheit fest. Stellst du dich als gewählter Bürgermeister gegen die Regierung, wirst du zur Verantwortung gezogen. Schmeißt du als gewählter Abgeordneter Geld zum Fenster raus, wirst du mit viel Altersruhegeld in den ‚wohlverdienten Ruhestand‘ geschickt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.“

Karl BachhuberBad Füssing





Zu schade

Zum Artikel „Parteienstreit um TV-Duell zur Bundestagswahl“ vom 19. Dezember:

„Robert Habeck lehnt also ein TV-Duell mit Alice Weidel ab – mit anderen Worten – eine Zehn-Prozent-Partei ist sich zu schade, mit einer 20-Prozent-Partei vor das Publikum zu treten. Oder fehlt es Robert Habeck eventuell an der nötigen Wortgewandtheit, um einer Alice Weidel zu kontern. Ach ja, wir sollen diesem Märchenbuchautor einfach nur zuhören, nicht unterbrechen, nur lauschen, nur so dahinschmelzen wie bei Caren Miosga kürzlich zu beobachten war. Ja, eine Alice Weidel würde Robert Habeck natürlich nicht schonen. Auch bei Markus Lanz durfte man kürzlich eine Kostprobe des Dialogs von Merle Spellerberg (Grüne) und einer Anna Kassautzki (SPD), erleben. Ohne nennenswerte Ausbildung, außer Abitur, erzählen sie auswendig gelernte Worthülsen, können auf Fragen keinerlei Antworten geben, kommen aus dem Takt, müssen sich wieder sortieren, um dann in demselben Wortschwall weiter zu fabulieren. Ich denke, in einem TV-Duell mit Alice Weidel würde es Robert Habeck genauso ergehen, er würde eventuell sogar abbrechen.“

Cornelia AnetzbergerWaldkirchen





Gottvertrauen

Zum Artikel „Söder: ‚Gott schütze unsere Liste‘“ vom 16. Dezember:

„So sehr ich manchmal an der Kirche zweifle, ich vertraue sehr auf unseren Herrgott. Ob er allerdings Listen für eine Bundestagswahl schützt, das weiß ich nicht.“

Andrea ParzefallWaldkirchen





Für Zocker büßen

Zum Artikel „Der griechische ‚Doppel-Wumms‘“ vom 17. Dezember:

„Der eigentliche Doppel-Wumms steht so nebenbei am Ende des euphorischen Artikels, denn das betrifft ja nur den unteren Teil, leider aber die Mehrheit der Bevölkerung, die zwar an der durch internationale und nationale Finanz-Player verursachten Finanzkrise 2010 unschuldig ist, aber wie weltweit meist für den Schaden der Zocker büßen muss. Innerhalb der letzten zehn bis 15 Jahre real ein Einkommensverlust von gut einem Drittel, und die Einkommen waren vorher schon nicht hoch, bezogen auf die relevanten Industrieländer. Kein Wunder, dass die Wirtschaft bei sinkendem Lohnniveau zulegen kann, auch wenn in einer Demokratie eigentlich alle davon profitieren sollten. Aber dieses einseitige Erfolgskonzept wird ja aktuell weltweit als Allheilmittel gegen die eigentlichen Ursachen, die Grenzen des Wachstums, die umfassende Globalisierung und unsere Umweltprobleme verkauft. Die Anhänger dieser liberalen Wirtschaftsordnung verdrängen aber, wie groß die Gefahr einer weltweiten Abwärtsspirale des Lohnniveaus der werktätigen Bevölkerung ist. Wenn dieser Strudel nicht mehr kontrollierbar ist – was machen wir dann? Aber die stark wachsende Zahl an Autokraten zeigt wie es geht: Meinungsfreiheit und andere Rechte einkassieren und Schuldzuweisung an andere, vor allem Fremde.“

Bernd TreczoksBurghausen





Am Riemen reißen

Zum Artikel „Söder will Atomstrom aus Tschechien“ vom 10. Dezember:

„Söder poltert zur Zeit auf allen Fronten. Er will Atomstrom aus Tschechien kaufen, als wüsste er nicht, dass die Konzerne Strom einkaufen. Als es 2011 nach einem Ausstieg vom Atomausstieg aussah, drohte er als Umweltminister mit Rücktritt. Später umarmte er Bäume. Nun fordert er die sofortige Abschiebung der Syrer, obwohl die Zukunft Syriens keineswegs klar und schon gar nicht sicher ist. Es scheint, dass der Populismus das Einzige ist, was Söder in die politische Debatte einbringt. Herr Söder, das haben wir nicht verdient. Was sie von sich geben, könnte von der AfD kommen. Meine Güte, Herr Söder. Ein bisschen Seriosität sollte man von einem bayerischen Ministerpräsidenten erwarten dürfen. Reißen Sie sich am Riemen. Das können wir von Ihnen verlangen. Wir sind der Prinzipal. Haben Sie das vergessen? Wir wählen, nicht Sie. Also hören Sie auf, das Fell des Bären zu verteilen. Sie werden ihn mit Ihrer Fünf-Prozent-Partei sowieso nicht erlegen.“

Franz SchusterWegscheid