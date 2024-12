Hier haben unsere Leser das Wort

Eigenverantwortung

Zum Artikel „Rufe nach Zuckersteuer werden lauter“ vom 17. Dezember:

„Warum schimpfen wir immer auf Politiker etc. Warum muss ein Gesetz und Verbot nach dem anderen gemacht werden? Denken wir doch mal logisch nach: Wer ist das Problem? Jeder einzelne Mensch! Warum kann der einzelne Mensch nicht mit logischem, in die Zukunft schauenden, bescheidenen Verstand reagieren? Für jeden Dreck muss ein Gesetz her, anstatt dass jeder selber verantwortungsvoll handelt, auch wenn es manchmal etwas mühsam ist. Wenn man eigenverantwortlich vorgeht, braucht z. B. die Zuckersteuer nicht...