Hier haben unsere Leser das Wort

Zum Verzweifeln

Zum Artikel „Söders Plan B für Bayerns Atomstrom“ vom 13. Dezember:



„Wir sind nicht bereit, uns von Herrn Söder widerstandslos eine Atomregion Bayern/Tschechien aufschwätzen zu lassen. Bekanntlich war nach dem japanischen AKW-Gau in Fukushima die öffentliche Meinung gegen die Atomenergie, und Wendehals Söder forderte, um beim Wähler zu punkten, den unverzüglichen Ausstieg aus der ,gefährlichen‘, ,nicht akzeptablen‘ Atomenergie. Jetzt hat sich nach seiner Meinung der Wählerwille wieder gedreht, also will Herr Söder uns in Südbayern zusammen mit dem tschechischen Südböhmen...