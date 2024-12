Hier haben unsere Leser das Wort

Macht nachdenklich

Zum Artikel „CDU führt Thüringen mit Linken-Hilfe“ vom 13. Dezember:

„Vorab, ich habe mit der AfD wirklich nicht das Geringste am Hut. Aber was da im Landtag in Thüringen bei der Wahl des Ministerpräsidenten über die Bühne gegangen ist, macht mich schon sehr nachdenklich. Da wurden demokratische Grundregularien einfach mit Füßen getreten. Der Ministerpräsident wird mit Stimmen gewählt, die nicht dem Wählerauftrag entsprechen.

Das Schlimme ist aber, dass die Mehrheitsbeschaffer vom Bündnis Sahra Wagenknecht und den Linken kommen. Bei den beiden Parteien handelt es sich meines Erachtens um Postkommunisten. Also Nachfahren der Ideologien, die es fertiggebracht haben, Menschen an der innerdeutschen Grenze wie die Hasen abzuknallen. Es kann ja so manches entschuldigt und in die Geschichtsbücher abgelegt werden. Aber das geht gar nicht. Rund 30 Prozent der gewählten Volksvertreter (AfD) wurden außenvorgelassen. Es ist nicht so lange her, da hat eine Linken-Abgeordnete einem mit den Stimmen der AfD gewählten Ministerpräsidenten die Blumen vor die Füße geworfen. Jetzt ist die Wahl mit der Minderheit, aber mit den genannten heutigen Mehrheitsbeschaffern in Ordnung.“

Georg BrembergerRuhstorf





Das ist grenzwertig

Zur Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2030 und 2034:

„Ich bin auch ein Fußball-Fan. Aber was jetzt abgeht, das ist grenzwertig. Uns wird immer der Umweltschutz eingeredet. Nicht mit dem Auto fahren. Aber die WM 2030 findet in Südamerika und Europa statt. Da ist es egal, wenn 10 000 Kilometer zu fliegen sind. Oder gehen die ganzen Funktionäre zu Fuß?“

Marile KönigErlbach

Grüne Ideologie

Zum Artikel „,Söder macht Bayerwald zur Todeszone‘“ vom 10. Dezember:

„Wenn MdL Schuberl behauptet, Söder würde durch seine Kontakte mit der tschechischen Atombehörde eine ,Todeszone‘ schaffen, so ist dies eine absurde Behauptung, mit der er in der Bevölkerung Ängste wecken möchte. Denn auch dieser Grüne müsste doch wissen, dass im Osten entlang der bayrischen Grenze sowie im Westen und Norden unweit der deutschen Grenzen Atommeiler stehen bzw. errichtet werden, gegen die deutsche Protestaktionen sinnlos sind, weil sich weder die tschechische noch die französische noch die finnische Regierung abhalten lassen, auch weiterhin auf Atomenergie zu setzen. Im Fall eines atomaren Unfalls ließe sich eine radioaktive Strahlung nicht an der deutschen Grenze stoppen, wie der GAU in Tschernobyl gezeigt hat. Zudem ist Deutschland gerade in der Winterzeit vom Atomstrom aus den genannten Ländern abhängig, damit bei uns die Lichter nicht ausgehen. Der von grüner Ideologie getriebene Wirtschaftsminister Habeck ließ die letzten deutschen Atommeiler abschalten, obgleich sie mindestens so sicher waren wie die unserer Nachbarn. Dadurch verursachte er das teure Energiedilemma, das stromintensive Wirtschaftsunternehmen ins billigere Ausland auswandern ließ. Man kann nur hoffen, dass künftig vernünftige Politiker sich um günstige und sichere Energie bemühen werden.“ Josef SmolaBernried





Selbst schuld

Zum selben Thema:

„Wir Deutschen bringen uns selber ins wirtschaftliche Abseits. Frau Merkel hat den Anfang gemacht mit dem übereilten Atomausstieg nach Fukushima. Und die Grünen haben das dankbar aufgenommen, als sie an die Regierung kamen. Unsere grünen Politiker wollen im Alleingang die Welt retten! Der höchste Strompreis aller Industrieländer zeigt, wohin die Reise wirtschaftlich hingeht. Vor 20 Jahren war das Schlagwort Ozonloch, heute ist CO2 in aller Munde und in zehn Jahren? Woher bekommt der Staat das Geld, wenn die Steuereinnahmen wegbrechen?“

Franz SpiegelPleiskirchen