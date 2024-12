Hier haben unsere Leser das Wort

Wieder mal abgehängt

Zum Artikel „Allzeithoch trotz Wirtschaftskrise“ vom 4. Dezember:

„Amerikaner, Engländer, Skandinavier, Japaner: Sie setzen bei ihrer Vermögensbildung seit Jahrzehnten auf die Börsen, vertrauen also der Wirtschaft und sichern sich so eine auskömmliche Zusatzrente. Was man in dem Zusammenhang wissen muss: Mehr als die Hälfte der Bürger in diesen Ländern beschäftigen sich mit Aktien oder Fonds, sie lernen bereits in der Schule die Gesetzmäßigkeiten der Märkte und gehen sehr entspannt mit dem Thema um. In Deutschland herrscht dagegen nach wie vor Angst, wenn es um das...