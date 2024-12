Hier haben unsere Leser das Wort

Größeres Raubtier

Zum Artikel „Europarat rückt Wölfen auf den Pelz“ vom 4. Dezember:



„Laut einer Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover 2018 verenden in Deutschland jährlich 13,6 Millionen Schweine vor der Schlachtung infolge der Haltungsbedingungen in der Massentierhaltung. Zuvor erleiden die Tiere Schmerzen und Krankheiten. Im Vergleich dazu stehen 65 000 Nutztiere in Europa, die durch Wölfe gerissen werden – da stellt sich wohl die Frage wer das größere Raubtier ist???“

Dr. Sabine Sinowatz

Kollnburg







