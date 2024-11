Hier haben unsere Leser das Wort

Kabinettskarussell

Zu den Artikeln „Söder: Bayerns Bauernpräsident als Minister gesetzt“ vom 19. November und „Wirbel um Söders Atomkraft-Aussagen“ vom 20. November:

„Söder greift tief in die Zauberkiste, auch in die Mottenkiste, und stellt fest, wer was in einer neuen Bundesregierung werden wird. Dabei weiß er noch gar nicht, mit wem er überhaupt eine Regierung bilden will, hat ja alle möglichen Kandidaten ausgeschlossen. Kurios ist sicherlich die Benennung eines bayerischen Bauernpräsidenten für das Amt des Landwirtschaftsministers. Der wurde wegen Umweltverschmutzung, jahrelanges...