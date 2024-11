Hier haben unsere Leser das Wort

Gott bewahre!

Zum Artikel „Ein Herz aus Stahl“ vom 14. November:

„(. . .) Der betreffende Artikel in der PNP war im Grunde nichts Anderes als eine kostenlose Werbung für eine Tochtergesellschaft des Tourismusverbands Ostbayern, die sich mit Tourismusmarketing beschäftigt. Der Verfasser schwärmt: ,Das neue Fotomotiv am Gipfelplateau kommt bereits enorm gut bei Selfie-Jägern und Hobby- Fotografen an. Belege dafür gibt es zuhauf in den sozialen Medien.‘ Wenn man diesen modernen Unsinn als Begründung für die Verschandelung der Landschaft und der Natur akzeptiert, dann wird sich unsere gesamte...