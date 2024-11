Hier haben unsere Leser das Wort

Gute Gesetze

Zur Berichterstattung über das Ampel-Aus:

„Nun wird sich zeigen, wie groß der staatspolitische Schaden durch das Ampel-Aus wirklich ist. Leben wir tatsächlich in einer fatalen Rezession, wo Autofirmen ihren Aktionären fette Dividenden ausschütten und Arbeitnehmer immer höhere Löhne fordern, statt mit innovativen Ideen ihre Firmen zu retten? (...). Unserem Land geht es nicht so schlecht, wie es einige darstellen. Und die Ampel-Regierung hat durchaus einige gute Gesetze auf den Weg gebracht. Allen voran zum Klimaschutz. In der Energiegewinnung mit Ökostrom im Strommix hat...