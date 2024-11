Hier haben unsere Leser das Wort

Wie um alles in der Welt

Zum Artikel „3,6 Millionen Euro aus Seniorenheim veruntreut?“ vom 13. November:



„Ich hab’s schon im Radio gehört und nun auch in der PNP gelesen. 3,6 Millionen Euro auf 16 Jahre, das sind im Schnitt 225 000 Euro pro Jahr. Alle Seniorenheime klagen über fehlendes Geld. Angeblich kann kein Seniorenheim kostendeckend arbeiten. Wie um alles in der Welt lassen sich dann 225 000 Euro pro Jahr Fehlbetrag erklären? Ein Fehlbetrag der jetzt nach 16 Jahren erst aufgefallen ist! Das sowas in unserem ‚Kontrollstaat‘ nicht vorher auffällt! Wahrscheinlich waren zu wenig Beamte...