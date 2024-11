Hier haben unsere Leser das Wort

Ewiggestriger

Zum Artikel „Vier Bischöfe kritisieren Reformweg“ vom 5. November:

„Als Stefan Oster in Passau als Bischof antrat, hatte ich wirklich die Hoffnung, es würde sich etwas zum Besseren wenden in unserer Kirche. Doch weit gefehlt. Er gehört zu den Ewiggestrigen, die einfach nicht kapieren wollen, wann es Zeit ist, Dinge zu ändern. Die verklemmte Sexualmoral, der Zölibat und die Einstellung zur Frau haben sehr wohl etwas zu tun mit den Missbrauchsfällen dieser Kirche. Die sind in weiten Teilen bis heute nicht vernünftig aufgearbeitet, und ich frage schon, wie viele Menschen noch...