Hier haben unsere Leser das Wort

Erstaunlich

Zum Artikel „Weite Teile Bayerns für Atomendlager ungeeignet“ vom 5. November:

„Was sind eigentlich 27 000 Kubikmeter Atommüll, die in 60 Jahren zusammengekommen sind? Das ist ein Würfel mit der Kantenlänge von 30 Metern. Auf ein Jahr gerechnet ist es ein Würfel von 7,66 Metern (450 Kubikmeter). Eine Streichholzschachtel hat ein Volumen von 0,00001925 Kubikmeter, das bedeutet, dass der Atommüll von drei Einwohnern, der in einem Jahr entsteht, in eine Streichholzschachtel passt. Ich finde das erstaunlich.“ Michael Müller Bayerisch Eisenstein



Wie verantworten?

Zum selben...