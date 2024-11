Hier haben unsere Leser das Wort

Irrsinn

Zum Artikel „Chöre streichen ,Oberindianer‘ aus Lindenberg-Song“ vom 31. Oktober:



„Hallo an die Verantwortlichen im Humboldt Forum Berlin, die das Wort ,Oberindianer‘ im Song von Udo Lindenberg in der heutigen Zeit als diskriminierend empfinden, Folgendes: Ich werde demnächst meine alten Karl-May-Bücher öffentlich verbrennen, um die Diskriminierung der ,Indianer‘ (Verzeihung, aber mir fällt auf die Schnelle keine andere Bezeichnung hierzu ein) in diesen Büchern auszuschließen. Aber halt, war da nicht schon mal eine öffentliche Bücherverbrennung? Ich glaube, ich lass das lieber...