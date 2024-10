Hier haben unsere Leser das Wort

Außenseiterposition

Zu den Artikeln „Franziskus startet Light-Reform“, „Kleriker behalten Decision“ und „Kirche hat das Zuhören gelernt“ vom 28. Oktober:



„Der Gegensatz zwischen Beratung (decision-making, das dürfen die Laien, Diakone, Priester, Ordensleute) und Entscheidung (decision-taking, das dürfen nur die Bischöfe unter der Leitung des Papstes) ist kontraproduktiv und schädlich für die Kirche. Unverständlich ist es daher, dass Bischof Stefan Oster so großen Wert darauf legt. Wir leben nicht mehr in autoritären Gesellschaften, in der einer oder eine kleine Minderheit die...