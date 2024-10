Hier haben unsere Leser das Wort

Frauen an die Macht

Zum Artikel „Papst-Enzyklika: Keine Liebe für Reformen“ vom 25. Oktober:

„Wenn ein Mensch – sprich der Papst oder seine Gleichgesinnten – die Probleme und Anliegen der Hälfte von Gottes Menschenschöpfung – also von Frauen – als zweitrangig abtut und konstatiert, es gehe um das Wesentliche, dann ist das in meinen Augen eine Beleidigung unseres Schöpfers (falls es ihn geben sollte). Ich finde, der katholischen Kirche stünde es gut an, auf dem Weg zur ‚Zivilisation der Liebe in einer Welt, die ihr Herz verloren zu haben scheint‘ endlich mal erste Schritte zu wagen und...