Hier haben unsere Leser das Wort

Imageaufwertung

Zum Artikel „Rallye-Drama im Dreiländereck“ vom 21. Oktober:

„Muss man immer auf was herum hacken, was absolut sportlich ist und der Bevölkerung nur Vorteile bringt. Die Verbesserung in Sachen Fahrzeugtechnik, welche im Rallye-Sport erprobt und immer verbessert wurde (denken sie an ABS-sicherheitsrelevante Fortschritte wie die Entwicklung der Sicherheitsgurte, die ebenfalls aus dem Rallye-Sport kommt) hat Millionen von Menschenleben gerettet. Die Allradtechnik ging aus dem Rallye-Sport hervor, was ebenfalls hier als Ergebnis aus dem Rallye-Sport gesehen werden kann. (. . .)...