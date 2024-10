Hier haben unsere Leser das Wort

Die Zukunft

Zum Artikel „Die Vorteile der Vier-Tage-Woche “ vom 19. Oktober:

„Vier-Tage-Woche Zukunft der Arbeitswelt? Die üblichen Regelstunden werden auf vier Tage umgerechnet. In Deutschland läuft seit 1. Februar 2024 eine Pilot-Studie, wissenschaftlich begleitet von der Uni Münster. Das Ergebnis: das Personal wurde gesünder, zufriedener und produktiver. Gute Gründe, dort wo es möglich ist, umzusetzen. In Belgien ist die Vier-Tage-Woche per Gesetz festgelegt. In Schweden wurde 2015 bei Klinkenn und Altenheimen getestet. Nach zwei Jahren wurde sie nicht weitergeführt, da die Umsetzung zu...