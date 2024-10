Hier haben unsere Leser das Wort

Grob fahrlässig

Zum Artikel „Ruhe finden zwischen Wäldern und Dünen“ vom 12. Oktober:

„Der Bericht über die dänische Westküste beginnt mit der Schilderung einer Pilzführung im Naturpark Vesterhavet und enthält die Passage: ,Der Vorteil am Schwammerlsuchen in dänischen Wäldern: Wir haben keine giftigen Pilze hier in Westdänemark.‘ Dieser Satz ist gefährlicher Unsinn. Er gaukelt dem Urlauber ein giftpilzfreies Paradies vor, das es nirgendwo auf der Welt gibt. Wenn dem so wäre, könnte man im genannten Gebiet jeden Pilz essen, der einem schmeckt – eine absolute Horrorvorstellung! Ein einziger...