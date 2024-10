Hier haben unsere Leser das Wort

In einem anderen Licht

Zum Standpunkt „Mensch, Kloppo“ vom 10. Oktober:

„Die Verpflichtung des sehr erfolgreichen und hochdekorierten Fußballtrainers Jürgen Klopp durch den ,Limokonzern‘ Red Bull ist beim genaueren Hinsehen nichts weiter als eine Fortsetzung der Masche des Konzerns, dem Fußball durch sein Engagement zu dienen. Mit Klopp haben sie nun neben seiner Fußballexpertise einen Meister der Inszenierung gefunden, der den Getränkehersteller in noch absurdere Höhen pushen soll. Klopp spricht bereits von großer Aufgeregtheit, sich an diesem Projekt zu beteiligen. In Wahrheit ist es...