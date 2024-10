Hier haben unsere Leser das Wort

Rumpelstilzchen

Zum Artikel „Trump kehrt an Ort des Attentats zurück“ vom 7. Oktober:

„Ja, geht es noch blöder? Der reichste Mann der Welt Elon Musk springt bei einer Wahlveranstaltung von Trump auf der Bühne herum, wie ein Rumpelstilzchen und brüllt, Trump müsse gewinnen, um die Verfassung und die Demokratie zu bewahren. Dabei ist gerade Trump der Totengräber der Demokratie. Man erinnere sich an die zahlreichen Affären, an die Steuerhinterziehungen, die dauernden Lügen, das Nichtanerkennen der letzten Wahl oder das Anstacheln der Menschenmenge zum Sturm auf das Kapitol. Da fragt man sich...