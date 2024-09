Hier haben unsere Leser das Wort

Welche Gefahr?

Zum Artikel „Selenskyj warnt vor nuklearer Katastrophe“ vom 26. September:

„Der Krieg dauert nun schon in unverminderter Härte über zweieinhalb Jahre. Die Großkopferten aus der Weltpolitik scheren sich scheinbar wenig und das Morden und Zerstören geht weiter. Anstatt in der UNO-Vollversammlung einen vernünftigen Friedensplan einzubringen, haben China und Brasilien den Vorschlag eingereicht, den Krieg nach dem jetzigen Frontverlauf einzufrieren. Das würde heißen, Putin hätte sein Ziel erreicht, was verständlicherweise für die Ukraine nicht infrage kommt. Der Kremlsprecher...