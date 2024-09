Hier haben unsere Leser das Wort

Große Koalition

Zum Artikel „Grünen-Spitze tritt zurück“ vom 26. September:

„Dieser Rücktritt wird ohne Zweifel Auswirkungen haben auf andere Parteien, die in ähnlicher

schwacher Wählergunst stehen. FDP, SPD und teilweise auch CDU/CSU werden von BSW und

AfD gezwungen, bis zur nächsten Bundestagswahl mit neuen Führungsspitzen die politische Struktur auf ein Niveau zu heben, das an die Zeiten der Großen Koalition erinnert. Die Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz (CDU) und die Festlegung auf Olaf Scholz (SPD) werden dieses Niveau nicht erreichen. Ziel muss es sein, eine Große Koalition mit ausreichender Mehrheit zu bilden. Dafür scheinen die Herren Wüst und Pistorius momentan die besseren Chancen zu haben, die sie in den verbleibenden Monaten bis zur nächsten Bundestagswahl noch mehr ausbauen können mit dem Ziel absolute Mehrheit. Deutschland benötigt eine stabile Koalition aus der Mitte. Die aktuelle wirtschaftliche Lage, Konflikte und Kriege, ganz zu Schweigen von Migration, Armut und Hunger kann nur mit einer Großen Koalition positiv beeinflusst werden, und zwar in enger Zusammenarbeit mit den USA, Japan und den europäischen Staaten.“

Michael SittardtFürstenzell





Zurück zur Realität

Zum selben Thema:

„Die grüne Hegemonie geht langsam, aber sicher zu Ende. Deutschland darf endlich wieder in die Realität zurückkehren.“

Franz HeistracherBad Reichenhall





Das ist feige!

Zum selben Thema:

„Wenn ich diesen Blödsinn lese: ,Beide übernehmen Verantwortung‘. Erst fahren sie den Karren in den Dreck, dann treten sie zurück. Sollen doch andere Verantwortung übernehmen. Das ist für mich feige! Aber für solche Möchtegern-Politiker hat das keine Konsequenzen. Sie bekommen bestimmt ein weiches, finanzielles Ruhekissen.“

Josef SeiderTettenweis





Unbelegte Thesen

Zum Artikel „Ist Holz ein Klimakiller?“ vom 24. September:



„Da behauptet ein CO2- Rechner im Bundesamt für Umwelt und Natur in Berlin, dass das Heizen mit Holz zu schlechteren

CO2-Werten führt als Erdgas oder Erdöl. Das bringt die bayerische Forstministerin Frau Kaniber auf die Palme. Heizen mit Holz, klimaschädlicher als heizen mit Erdöl oder Erdgas? Da kann doch nur ein Rechenfehler dahinter stecken oder es gilt, frei nach Christian Morgenstern: ,Es kann

nicht sein, was nicht sein darf‘. Frau Kaniber wettert: Das Umweltbundesamt stellt einen Rechner ins Internet, der gezielt falsche Ergebnisse berechnet. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ein Bundesamt veröffentlicht aus ideologischen Gründen falsche Informationen. Es ist ihrer Meinung nach ,offensichtlich absurd‘, dass Heizen mit Holz zu schlechteren CO2- Werten führt als Erdgas oder Erdöl. Die wissenschaftliche Faktenlage spreche eine andere Sprache, behauptet Frau Kaniber. Ich frage mich, welche namhaften wissenschaftlichen Einrichtungen oder seriöse Gutachter ihre These bestätigen. Die Fundstelle bleibt die Ministerin dem Leser schuldig.“ Martin ScheuerlBad Reichenhall





Verharmlosung

Zum Artikel „Studie: Handys erhöhen das Krebsrisiko nicht“ vom 7. September:



„Der Artikel weist eine deutliche Tendenz zur Verharmlosung auf. Hier wird ernstlich in Zweifel gezogen, dass ,Strahlung von Mobiltelefonen, also elektromagnetische Wellen, einen Einfluss auf Zellen im Körper haben kann.‘ Das hört sich gleich dreifach schief an. Erstens können Zellen und lebende Organismen ohne elektromagnetische Wellen und ihre Wirkung über die Zellmembran gar nicht existieren. Zweitens handelt es sich beim Mobilfunk nicht um eine natürliche, sondern um eine künstliche, gepulste Strahlung, die in das zelluläre Geschehen eingreift. Der ,Geldrolleneffekt‘, d.h. die lang anhaltende Zusammenballung roter Blutkörperchen, die irreguläre Öffnung der Blut-Hirn-Schranke, die in Sekundenschnelle beobachtbare Einströmung von Kalzium in die Zellen mit Auswirkung auf deren Sauerstoffatmung u.v.m. gehören zu den unmittelbaren Folgen. Drittens bedeutet die suggestive Leugnung eines Einflusses elektromagnetischer Strahlung auf die Zellen nicht nur, dass Mobilfunk als Krebs fördernder Faktor nicht infrage käme, sondern diskreditiert jegliches wissenschaftliches Ergebnis und ärztliche Erfahrung, dass für den starken Anstieg von Diabetes, Herzinsuffizienz, Schlaflosigkeit etc. auch der ungebremste Mobilfunk mit eine Rolle spielt. Ganz zu schweigen von den stark elektrosensiblen Menschen, die ständig vor den quälenden gesundheitlichen Folgen in den Keller oder in den Wald flüchten. Zur Orientierung siehe unter anderem die neue ATHEM-3-Studie, die eine signifikante Zunahme von Chromosomenschäden beschreibt, die sich erst als Langzeitfolge von aktiven Mobilfunksendeanlagen bemerkbar machen.“

Dorle SchmittEring