Hier haben unsere Leser das Wort

Zum Artikel „Deutschlandticket kostet bald 58 Euro“ vom 24. September:

„Wir schaffen es wieder, alles schlechtzureden. Wir möchten und müssen eine Verkehrswende zum Laufen bringen und dazu hat jeder seinen Beitrag zu leisten. Der Bund, die Länder, das Bahn-Management und die Kunden. Die Frage stellt sich, warum wurden keine Neukunden durch ein 49-Euro-Ticket gewonnen? Warum hat der Verbraucher das Angebot nicht genutzt? Der Preis von 49 Euro hätte ggf. gehalten werden können. Ich denke, wenn man alles rund um die Bahn und öffentliche Verkehrsmittel schlechtredet, wirkt sich das negativ auf den Erfolg aus. Wäre das D-Ticket mit 58 Euro gestartet, würde der negative Tenor jetzt gar nicht aufkeimen. Für Pendler ist das D-Ticket eines der besten Einführungen, um real Geld zu sparen und die Straße zu entlasten. Mit einem D-Ticket verringern sich die Kosten pro Fahrt, je öfter man von Auto auf Schiene umsteigt. Je mehr D-Tickets verkauft werden, desto geringer ist die Belastung für den Bund und ein Boost für Bahn und öffentliche Verkehrsmittel.“

Bevorzugt behandelt

Zum Artikel „Therapiestunde mit Robert Habeck“ vom 24. September:

„Mit großem Interesse habe ich die jüngsten Ankündigungen von Wirtschaftsminister Robert Habeck verfolgt, die deutsche Autoindustrie verstärkt unterstützen zu wollen. Als Bürger unserer Region, die stark von dieser Branche geprägt ist, sehe ich die Maßnahmen mit gemischten Gefühlen. Einerseits ist es wichtig, dass die Autoindustrie als Rückgrat unserer Wirtschaft nicht allein gelassen wird, insbesondere in Zeiten tiefgreifender Veränderungen durch die Digitalisierung und den Übergang zur Elektromobilität. Die Unterstützung durch die Politik kann hierbei ein notwendiger Impuls sein, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer heimischen Unternehmen zu sichern. Andererseits frage ich mich, warum eine Branche, die in Deutschland immer wieder als ,Schlüsselbranche‘ bezeichnet wird, ständig Zuschüsse durch die Staatskasse benötigt. Als Steuerzahler haben wir in den letzten Jahren bereits viel für die Autoindustrie aufbringen müssen, was für mich als Unternehmer schwer nachvollziehbar ist. Die meisten Unternehmen in Deutschland müssen ohne solche Zuschüsse auskommen und trotzdem überleben. Uns ,normale‘ Unternehmen trifft es immer härter, während die Autoindustrie gefühlt jedes Jahr neue Boni durch den Staat erhält – und das, obwohl diese Konzerne große Gewinne einfahren und hohe Summen an ihre Aktionäre ausschütten. Warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Es wäre wünschenswert, dass Minister Habeck und die Politik endlich erkennen, dass diese Praxis aufhören muss. Unterstützung sollte zielgerichtet in zukunftsorientierte Projekte fließen und nicht in ohnehin schon profitstarke Unternehmen, die offensichtlich selbst in der Lage sind, die notwendigen Investitionen zu tätigen. Ich sage es ganz offen: Ich bin dagegen, dass die Autoindustrie weiterhin bevorzugt behandelt wird.“



Das große Versagen

Zum Artikel „AfD will Kurs halten“ vom 24. September:

„Die AfD eilt von Erfolg zu Erfolg. Verständlich, wenn da bei den anderen die Angst mitschwingt. Mittlerweile bin ich jedoch der Ansicht, dass eine größere Gefahr für die Demokratie von der Unfähigkeit der etablierten Parteien ausgeht als von der AfD. Wenn große Teile der Bevölkerung den Eindruck haben, das ist mehr wert, als das Geschwätz unserer heutigen Politiker, liegt das zuallererst an ihnen selbst. Das beste Beispiel sind Herr Kühnert und Frau Esken. Diese realisieren schon gar nicht mehr, was für einen Schwachsinn sie verbreiten. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir in den nächsten 15 Jahren einen noch nie dagewesenen wirtschaftlichen Niedergang erleben. Hier versagt die SPD total, die Grünen wiederum sind Totalversager bei der Migrationspolitik, die FDP versagt in der Verkehrspolitik – und alle drei versagen in der Rentenpolitik. Da hilft es auch keinem, den Ampel-Pfusch durch einen Söder-Murks zu ersetzen, der vielleicht Herrn Merz doch in den Rücken fallen wird. Vielmehr braucht es andere Parteien aus der Mitte des Spektrums, die schon seit vielen Jahren konkrete Lösungen anbieten, wie zum Beispiel die ÖDP. Diese steht für Ökologie, ohne links zu sein und für ein konservatives Weltbild, ohne rechts zu sein. Leider wird die ÖDP nach wie vor von den Medien weitgehend ignoriert, obwohl sie eines der besten Wahlprogramme aller Parteien hat. Hier versagen die Journalisten.“

