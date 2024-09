Hier haben unsere Leser das Wort

Fehler im Management

Zum Artikel „Habeck will E-Autos wieder fördern“ vom 21. September:

„Nicht nur das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hält eine Kaufprämie für E-Autos für sinnlos, sondern auch viele Experten, die seit Jahren eine falsche Modell- und Preispolitik kritisieren, sehen hier bestenfalls ein teures Strohfeuer. Zu groß, zu schwer, zu teuer sind die oft panzerähnlichen Vehikel, die als steuerlich subventionierte Dienst- und Firmenwägen von den Bändern in Wolfsburg oder Ingolstadt rollen. Nun mischt sich – wie so oft – die Politik in das Marktgeschehen ein. Der...