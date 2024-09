Hier haben unsere Leser das Wort

Jobopfer

Zum Artikel „EU-Autoindustrie fürchtet um Millionen Jobs“ vom 16. September:

„Wenn ich den Artikel so lese, bekomme ich einen ganz dicken Hals und bevor er mir platzt, muss ich die Energie in Form eines Leserbriefes abbauen. Was glauben diese Politiker eigentlich, einfach nur Ziele setzen und die Industrie und Bürger damit zu erpressen, um diese zu erreichen? Hat das was mit Demokratie zu tun? Ich glaube eher mit Diktatur. Wenn die Industrie und die Bürger nicht spuren, werden aus dem Gruselkabinett der Politik die entsprechenden Strafen angedroht: CO2-Bepreisung, Steuererhöhung,...