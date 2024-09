Hier haben unsere Leser das Wort

Saxndi!

Zum Artikel „Schulze verteidigt Radwege in Peru“ vom 30. August:



„Saxndi! Ja, wer hätte das geglaubt, dass wir Deutschen in Südamerika Radwege finanzieren. Wo wir doch nicht einmal an unseren Bundesstraßen durchgehend Radwege haben. Schaue man sich nur die B 85, die B533, oder die B12 im Bayerischen Wald an – keinerlei Radwege. Erst kürzlich mussten wir wieder hinter einem Gott sei Dank gut flotten Radfahrer etwa sieben Kilometer herfahren. Das ist noch nicht das größte Problem, nein. Das Problem ist, dass es wirklich gefährlich ist. Überholt jemand, der nicht so vorsichtig ist,...