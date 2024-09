Hier haben unsere Leser das Wort

Es liegt auf der Hand

Zum Artikel „Abschiebung: Debatte um 1000 Euro Handgeld“ vom 31. August:



„Zu den rechtlichen Grundlagen für das ausgehändigte Handgeld in Höhe von 1000 Euro an die 28 abgeschobenen Verbrecher aus Afghanistan wollte sich der Sprecher des Bundesinnenministeriums nicht äußern. Darauf hat der Steuerzahler jedoch ein Recht, denn es ist schließlich sein Geld, das hier ausgegeben wird, in der Summe immerhin 28000 Euro, ohne die Flugkosten! Es liegt doch auf der Hand, und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum sich der Sprecher des Innenministeriums hierzu nicht...