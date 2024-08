Hier haben unsere Leser das Wort

Frömmelnde Kassen

Zum Artikel „3160 bestätigte Behandlungsfehler“ vom 23. August:

„Publikumswirksam wird in der Schlagzeile die Zahl ärztlicher Behandlungsfehler dargestellt, die pro Jahr in Deutschland passieren und die mit Sicherheit für die Betroffenen eine unvorstellbare Tragödie darstellen können. Akribisch ist der Leser gefordert, die benannte Anzahl dann in eine gewisse Relation zu stellen, zur Gesamtmenge der Patienten, bzw. der Behandlungsfälle. Bezieht man sich auf die Zahlen des Vorsitzenden des Medizinischen Dienstes, liegen sie bei 0,018 Prozent, also 3160 Fälle von 16,8...