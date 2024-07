Hier haben unsere Leser das Wort

Für Schaden bezahlen

Zum Artikel „Klimakleber legen Frankfurter Flughafen lahm“ vom 26. Juli:

„Wieso kleben sich diese ‚Klimaterroristen‘ nicht an Bäumen fest, die illegal gerodet werden? Ganze Waldgebiete werden in Rumänien, Vietnam oder Kambodscha gerodet, in Brasilien wird der Regenwald zerstört. Alles um des Profites Willen. Es gäbe noch etliche Beispiele, wo sie aktiv werden könnten. Denken wir nur an die toten Flüsse in Indien. Diese werden durch die Färbereien der Textilindustrie zerstört. Diese Flüsse haben jetzt schon die Modefarben für das nächste Jahr. Nur hier trauen sie sich...