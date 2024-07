Hier haben unsere Leser das Wort

Harris hat gute Chancen

Zum Artikel „Biden verzichtet auf Kandidatur“ vom 22. Juli:

„Diese Nachricht war nach den Ereignissen der letzten Wochen um seine Person zu erwarten. Der Druck aus der eigenen Partei war zu groß, eine Wiederwahl am 5. November eher unwahrscheinlich. Die Vizepräsidentin Kamala Harris hat bei einer Nominierung auf dem Parteikonvent der Demokraten Mitte August durchaus gute Chancen, zur Präsidentschaftskandidatin der USA gewählt zu werden. Sie hat als Juristin in verantwortlichen Tätigkeiten in diesem Bereich einen hervorragenden Ruf. Ihr Alter, ihre Abstammung, Mutter...