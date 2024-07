Hier haben unsere Leser das Wort

Keine „Umvolkung“

Zum Artikel „Deutsche bekommen weniger Babys“ vom 18. Juli:

„Das Statistische Bundesamt teilt mit, dass die Geburtenrate in Deutschland erneut zurückgegangen ist und jetzt nur mehr bei 1,35 Kindern pro Frau im gebärfähigen Alter (15 bis 49 Jahre) liegt. So wie ich das lese, wird hier nicht zwischen Frauen mit oder ohne Migrationshintergrund unterscheiden, sondern es ist der Gesamtdurchschnitt. Das heißt, die Bevölkerungszahl in Deutschland nimmt ab. Wollte man die Bevölkerungszahl aus eigener Kraft halten, müsste die Geburtenrate zumindest leicht über zwei sein. Laut BIB...