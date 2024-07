Hier haben unsere Leser das Wort

Deftig

Zum Artikel „Mutter: Kultur in Bayern schwächelt“ vom 12. Juli:



„Das ist schon deftig. Weil der Freistaat der Geigendiva nicht ihren Arbeitsplatz in Bestausführung spendieren mag, schwächelt die Kultur in Bayern. Kultur ist sicherlich mehr als das ständige Nachspielen alter Stücke. Und bei knappen Kassen gilt es Ausgabenprioritäten zu setzen. Förderungswürdig ist jede Form aktiver kultureller Betätigung der Bevölkerung. Im Musik-, Gesangs- und Trachtenverein, in einer Künstlergilde oder im Laientheater und generell in allen kulturfördernden oder -bewahrenden Engagements, wie...