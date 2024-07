Hier haben unsere Leser das Wort

Kein sicherer Ort

Über die Entwicklungen im

Gaza-Krieg:

„Ich habe kein Verständnis mehr für die ständigen Ausreden der israelischen Regierung, dass es sich bei diesen Angriffen um gezielte Anschläge gegen die Hamas-Führung handelt! Die Palästinenser werden ständig aufgefordert, in andere Gebiete zu gehen und werden dann doch wieder bombardiert. Wohin sollen die Menschen noch gehen? Es gibt in Gaza keine sicheren Orte mehr! Dort werden tagtäglich Massaker an der palästinensischen Bevölkerung begangen, unter irgendeinem Vorwand! Dort sterben und verhungern jeden Tag Kinder, und keinen scheint...