Hier haben unsere Leser das Wort

Kanzler Söder?

Zum Artikel „Söder: Merz müsste mich um Kanzlerkandidatur ,bitten‘“ vom 6. Juli:

„Er ist wieder da. The same procedure as four years ago. Diesmal nicht Söder gegen Laschet, diesmal Söder gegen Merz. ,Mein Platz ist in Bayern, und da bleibe ich auch …‘ (Söder 09.2020) Auf die Frage von Lanz zur Kanzlerkandidatur 2025 sagt Söder: ,Für mich ist das Thema erledigt.‘ (Söder 05.2023) ,Ich bin glücklich in Bayern, da gehöre ich hin…‘ (Söder 03.2024). In Amerika will Biden auf Teufel komm raus Präsidentschaftskandidat der Demokraten bleiben und sagt ,Nur Gott kann mich umstimmen‘. Da...