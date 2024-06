Hier haben unsere Leser das Wort

Hintergedanke

Zum Artikel „Söder pocht auf Hochwasser-Versicherung“ und zum Standpunkt „Doch, das geht!“ vom 21. Juni:

„Ich weiß schon, warum Herr Söder so vehement für die Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden ist. Dabei geht es nicht mal so sehr um die Fluthilfen, die den Ländern zur Last fallen. Vielmehr ist Herr Söder scharf auf hunderte Millionen Steuermehreinnahmen, die als Versicherungssteuer auf die Beiträge zu einer solchen Versicherung zu zahlen wäre. Ein Schelm, wer dabei diesen Hintergedanken vermutet. ... Allein schon aus diesem Grund bin ich gegen eine...