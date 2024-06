Hier haben unsere Leser das Wort

Weichgespült

Zum Artikel „Pistorius legt Wehrdienst-Plan vor“ vom 13. Juni:



„Mit Sorge sehe ich auf die kommenden Generationen, denen immer mehr Zucker in den Allerwertesten geblasen wird. Meine Generation bekam keinen Fragebogen, ob man sich vielleicht vorstellen könne zur Bundeswehr zu gehen. Entweder Grundwehrdienst oder Zivildienst, wobei letzteres nicht so einfach genehmigt wurde. Nicht zuletzt deshalb habe ich mich für 15 Monate Bundeswehr entschieden. Mir persönlich wäre es natürlich lieber, wenn man die Armee nie mehr bräuchte, aber die Welt, in der wir leben, und Staatsmänner, die...